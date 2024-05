Rewe Österreich verkauft erstmals Wein in Kunststoff-Flaschen

Zwei Jahre lang wurde daran getüftelt, nun ist es soweit: Rewe Österreich verkauft ab sofort Wein in Kunststoff-Flaschen. "Die neue Weinflasche aus PET ist extrem leicht, ästhetisch, sehr handlich und bruchsicher", sagt Herbert Toifl, Geschäftsführer der Weinkellerei Wegenstein. Diese ist eine Eigenmarke des Rewe-Konzerns, die von 600 überwiegend österreichischen Winzern beliefert wird.

Ausgangspunkt der Überlegungen war laut Christoph Fingerlos, zuständiger Qualitätsmanager bei der Weinkellerei Wegenstein, die Energiekrise. "Ohne Gas gibt es kein Glas." Zunächst sei in der Theorie durchgespielt worden, ob es überhaupt möglich sei, in eine PET-Flasche Alkohol abzufüllen. "Sie muss den Druck aushalten." Und der übliche Schraubverschluss müsse ebenso passen wie Optik und Qualität des Weins. In Zusammenarbeit mit dem Vorarlberger Verpackungsspezialisten hat sich alles als machbar herausgestellt.