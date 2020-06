Hypo Kärnten braucht heuer eine Milliarde

Die Beamten in den Brüsseler Bürotürmen hatten das Regelwerk für die in der Krise notverstaatlichten Banken in der Theorie gut durchdacht: Staatsbanken verzerren den Wettbewerb, da der Staat als Eigentümer als kreditwürdiger gilt als Private, heißt es in den Ökonomielehrbüchern. Daher setzten sie eine Fünf-Jahres-Frist für die Entstaatlichung.

Auf die Praxis wurde dabei vergessen. Denn: Jeder Käufer weiß, dass ein Verkäufer, der unter Druck steht, beim Preis Federn lassen muss.

Und wenn der Markt für Banken noch dazu so schlecht ist wie derzeit, können die Preise ins Bodenlose fallen. Geschädigt werden die Steuerzahler – und der Ruf der EU.