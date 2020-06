Hypo: "Steuerzahler nicht weiter belasten"

Der Hypo-Chef sieht das im Vorjahr Erreichte als „ein klares Signal für die Lebensfähigkeit der Bank“. So konnten etwa die Risikovorsorgen deutlich reduziert werden (siehe Grafik), die Haftungen der öffentlichen Hand sanken um 3,1 Milliarden auf 18,1 Milliarden Euro und die Bilanzsumme wurde von 39 auf 35 Milliarden Euro reduziert. Die Kundenzahl stieg hingegen deutlich.

Insgesamt bezifferte Kranebitter den Buchwert der Tochterbanken Österreich, Italien und Südosteuropa (SEE) mit knapp zwei Milliarden Euro, wobei Letztere „die Perle“ im Konzern sei. Österreich und Italien seien bereits fit für den Verkauf und auch SEE bald so weit. Wann die Tochterbanken verkauft werden stehe freilich noch nicht fest, es komme „auf das Marktumfeld an“.

Die Eigenkapitalquote der Hypo liegt bei 9,8 Prozent, die heimische Bankenaufsicht verlangt von der angeschlagenen Bank aber bis Jahresende zwölf Prozent. Einer „Milchmädchenrechnung“ entsprechend ergebe sich laut Kranebitter daraus ein zusätzlicher Kapitalbedarf von 500 Millionen. Da acht Prozent Eigenkapital üblich seien, glaubt der Bank-Chef, dass für eine „Sanierungsbank im Staatsbesitz nicht Gürtel, Hosenträger und Schwimmreifen notwendig sind“. Er hofft, dass der Regulator dies einsieht, die erzielten Fortschritte berücksichtigt und das Risiko entsprechend neu bewertet.