EU erhöht Druck auf Hypo Kärnten

Die Republik Österreich steckt abermals 1,5 Milliarden Euro in die Hypo-Alpe-Adria-Bank – genau so viel, wie die Bank die Steuerzahler seit der Notverstaatlichung Ende 2009 schon gekostet hat. Die neue Kapitalspritze, von der 500 Millionen Euro in Cash aus dem Budget und eine Milliarde über eine staatsgarantierte Anleihe der Hypo aufgebracht werden, sorgt für Verstimmung mit den Wettbewerbshütern der EU.

„Man hört von Unzufriedenheit der EU-Beamten in den Gesprächen mit dem Finanzministerium“, heißt es in Brüssel. Der Brüsseler Wettbewerbsbehörde, die die Staatshilfen für die Bank genehmigen muss, dürften die Bemühungen der Hypo, möglichst viele Teile der Bank zu verkaufen, zu langsam gehen. Spätestens Ende 2014 sollte der Fall Hypo erledigt – sprich: die Bank privatisiert – sein, hatte sich die Kommission in der vorläufigen Genehmigung der Verstaatlichung der Hypo gewünscht.