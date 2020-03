Restaurantkette Vapiano will Staatshilfe

Der Restaurantkette Vapiano geht angesichts der Coronavirus-Krise finanziell die Luft aus. Das Kölner Unternehmen brauche kurzfristig mindestens 13,6 Millionen Euro, nachdem fast alle Restaurants in Österreich, den Niederlanden, Luxemburg und den USA auf Anordnung der zuständigen Behörden wegen der Ansteckungsgefahr geschlossen worden seien, teilte Vapiano am Montagabend mit.

Auch Frankreich habe Schließungen angeordnet, Gleiches sei auch in Deutschland für viele Filialen zu erwarten. Daher werde der Bedarf an flüssigen Mitteln eher noch steigen. Deshalb werde man Staatshilfe in mehreren Ländern beantragen, in Deutschland etwa über die Staatsbank KfW. "Darüber hinaus wird Vapiano Kurzarbeit sowie die Stundung von Steuerzahlungen beantragen", hieß es in der Mitteilung.