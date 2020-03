Alle Börsen stürzen ins Bodenlose

Nur wenige Sekunden, nachdem die New Yorker Börse am Montag eröffnet hatte, wurde der Aktienhandel gestoppt: Der S&P-500-Index hatte binnen der ersten Sekunden mehr als acht Prozent verloren. Die Wall-Street-Regeln sehen für diesen Fall eine 15-minütige Unterbrechung des Handels vor.

Aber auch nach dieser kleinen Atempause ging der Kursverfall weiter – so wie zuvor schon an den anderen großen Aktienmärkten der Welt. Die Frankfurter Börse sackte zeitweilig um mehr als elf Prozent ab, ebenso die Wiener Börse. Am späten Nachmittag reduzierten sich die Verluste etwas, von Trendumkehr konnte aber keine Rede sein. An der katastrophalen Stimmung an den Börsen konnte auch die US-Notenbank Federal Reserve nichts ändern, die am Sonntag kurzerhand die Zinsen auf Null gesetzt hatte.