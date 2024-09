René Benkos Uhrensammlung wird versteigert

Im Insolvenzverfahren um das Vermögen des Unternehmers René Benko, in dem rund 2,4 Milliarden Euro an Forderungen angemeldet wurden, lässt Insolvenzverwalter Andreas Grabenweger nun zahlreiche Wertgegenstände versteigern.

Die Besichtigung der insgesamt 32 Exponate ist am 17. Oktober 2024 von 13:00 bis 15:00 Uhr am Standort des Auktionshauses in Niklasdorf (Steiermark) möglich. Die Abholung der Exponate durch die Höchstbieter muss am 23. Oktober 8:00 bis 13:00 Uhr erfolgen.