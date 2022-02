Rene Benkos Signa-Gruppe verdiente 2021 rund 1,1 Milliarden Euro

Die Eigentümerstruktur der Signa Holding ist sehr intransparent. Benko legt Wert darauf, dass seine Familienstiftung zumindest offiziell die Holding beherrscht. Wie in Österreich zuletzt der "Standard" berichtete, hält die Familie Benko Privatstiftung nach dem Verkauf von fünf Prozent an die Haselsteiner Stiftung über direkte und indirekte Beteiligungen knapp 80 Prozent an der Signa Holding.

Allerdings sind an der Stiftung auch Investoren beteiligt, die es vorziehen, nicht prominent in Erscheinung zu treten. So sollen laut "Spiegel"-Bericht der Ameria Invest AG mit Sitz in Liechtenstein indirekt mehr als ein Viertel der Anteile an der Signa Holding gehören. Besitzer der Ameria sollen der brasilianisch-italienische Eisenbahn-Unternehmer Riccado Arduini und seine Ehefrau Julia sein.

Indirekte Anteile

Ein weiterer verschleierter Geldgeber soll laut Medienberichten Arthur Eugster sein, GrĂĽnder des Schweizer Kaffeemaschinenerzeugers Eugster/Frismag. Er soll durchgerechnet 11,5 Prozent an der Signa Holding halten.