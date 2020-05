Benko kauf das KaDeWe für 1,1 Milliarden

Für Benko ist der jetzige Deal der größte in der 13-jährigen Unternehmensgeschichte. Insgesamt hat Signa bereits 5,5 Milliarden Euro investiert. Zu den bekanntesten Projekten zählen das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck sowie in Wien in der Tuchlauben das „Goldene Quartier“. Dieses erstreckt sich vom Hof bis zu den Tuchlauben. Im November eröffneten dort die ersten Shops von Nobelmarken, darunter Giorgio Armani und Louis Vuitton. In den oberen Stockwerken entstehen Nobelwohnungen. In dem Komplex befindet sich auch das Penthouse, in dem einst Helmut Elsner wohnte. Die Ex-Länderbank-Zentrale am Hof wird derzeit zu einem 5-Sterne-Hotel umgebaut. Benko erwarb zudem das Immobilienpaket der Bank Austria mit Häusern wie Meinl am Graben, das Bank Austria Kunstforum oder die Getreidegasse 1 in Salzburg.

Renditen von 50 Prozent erfreuen Großinvestoren wie den Hälfte-Eigentümer, den griechischen Reeder George Economou. Benkos Privatvermögen wird auf 550 Millionen Euro geschätzt.

Zur Person

Karriere

Geboren 1977, kam Benko mit 18 Jahren in Tirol mit dem Ausbau von Dachböden ins Geschäft. Für die Matura hatte er keine Zeit. Nach ersten Erfolgen errichtete Benko mit Karl Kovarik, dem Erben der Stroh-Tankstellen, in Österreich Ärztezentren und kaufte in Berlin 35 Zinshäuser.

Signa

2006 bündelte Benko seine Geschäfte in der Signa-Holding. Das Kapital für die Expansion soll von Großinvestoren stammen. Kürzlich wurde Benko wegen Versuchs der verbotenen Intervention zu einem Jahr bedingter Haft nicht rechtskräftig verurteilt. Benko ist verheiratet und hat einen Sohn.