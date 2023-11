Experte sieht Wahrscheinlichkeit für Signa-Kollaps bei 99 Prozent

Wie Insider dem KURIER berichten, soll bis spätestens Donnerstag feststehen, ob neue Geldgeber einsteigen oder der Weg zum Konkursgericht angetreten werden muss. Es fehlt Geld an allen Ecken und Enden. Der deutsche Wirtschaftsexperte Gerrit Heinemann hat jedenfalls wenig Hoffnung für die Signa, wie er in der ZIB2 am Montag-Abend sagte. Demnach komme es "zu 99 Prozent am Dienstag zu einem Insolvenzantrag des gesamten Signa-Konzerns", sagt Heinemann. Fehlende Geldgeber und kurzfristig zurückzahlende Kredite hätten für die Schieflage der Signa gesorgt.