Prozess gegen Benko-Ehepaar: Freispruch und mildes Urteil

Fast ein Jahr hat der Signa-Pleitier und U-Häftling René Benko seine Frau nicht mehr gesehen. Denn ihnen ist jeglicher Kontakt untersagt. Nicht einmal telefonieren dürfen die beiden. Am Mittwoch trafen der 48-Jährige und seine Ehefrau Nathalie nach der langen Zeit erstmals wieder aufeinander. Beide mussten im großen Schwurgerichtssaal des Innsbrucker Landesgerichts auf der Anklagebank Platz nehmen. Schuldspruch für René Benko Gerade einmal zwei Meter auseinander saß das Promi-Paar, getrennt durch eine Polizistin. Aber Blicke tauschte das Ehepaar eigentlich keine aus. Beiden war aber die Anspannung ins Gesicht geschrieben. Immerhin drohten bis zu 10 Jahre Haft. Am Ende wurde René Benko wegen betrügerischer Krida zu 15 Monaten bedingter Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe von 4.320 Euro verurteilt. Seine Frau wurde im Zweifel freigesprochen. Beide Urteile sind nicht rechtskräftig. Nach dem Spruch des Schöffensenats umarmte sich das Ehepaar.

Dem gescheiterten Immo-Spekulanten und seiner Frau war vorgeworfen worden, gemeinsam einen Tatplan geschmiedet zu haben und dabei Uhren und Uhrenbänder im Wert von rund 250.000 Euro und Bargeld in Höhe von 120.000 Euro in einem speziell dafür angeschafften Tresor versteckt zu haben. Der wurde von der Soko Signa in einem Haus von Verwandten im Tiroler Oberland gefunden. René Benko hat laut Anklage angegeben, sich 2021 „am Höhepunkt“ seiner Karriere befunden und seinen beiden Söhnen daher je vier Luxusuhren sowie Manschettenknöpfe zu Weihnachten geschenkt zu haben.

Nur zwei Uhren Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hielt das für unglaubwürdig, warf den Benkos vielmehr vor, Vermögen verschleiert und so den Befriedigungstopf der Gläubiger geschmälert zu haben. Die Anklage: betrügerische Krida. Doch letztlich sah das Gericht es nur als erwiesen an, dass Benko lediglich zwei der angeblich verschenkten Uhren samt passender Manschettenknöpfe tatsächlich gehörten. Der dadurch entstandene Schaden liege bei 100.000 Euro.

„Das Ehepaar wollte schlicht nicht dabei erwischt werden, wie es Vermögenswerte in einem anderen Haushalt vor den Gläubigern versteckte“, behauptete die Oberstaatsanwältin Tea Graser zuvor. Sie kritisierte, dass weder René noch Nathalie Benko in der Verhandlung mündlich ausgesagt haben. Beide haben lediglich von ihren Anwälten verfasste schriftliche Gegenäußerungen gegen die Anklage dem Gericht vorgelegt. Benko-Verteidiger Wess: Anklage "Hokuspokus" René Benkos Verteidiger Norbert Wess ordnete die Anklage als „Hokuspokus“ und „Science Fiction“ ein. Diese beruhe nur auf einseitigen Ermittlungen und lasse Objektivität vermissen, argumentierte auch Michael Hohenauer, Verteidiger von Nathalie Benko. Beide Anwälte wiesen darauf hin, dass sich die Angeklagten nicht freibeweisen müssen. Vielmehr müsse der Staatsanwalt eine etwaige Schuld zweifelsfrei belegen.

