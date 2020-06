Rekordverlust nach Aufräumaktion: Bank Austria setzt Firmenwerte auf Null

In Österreich ist die Bank Austria damit Vorreiterin: Erste Group und Raiffeisen haben die Firmenwerte laufend wertberichtigt. Bei der Erste Group standen aber per Ende 2013 noch 1,06 Milliarden Euro an Firmenwerten in der Bilanz. Bei der Raiffeisen Bank International waren die Töchter Ende des dritten Quartals 2013 mit 551 Millionen Euro bewertet.

Als negative Prognose für Osteuropa will Cernko das nicht verstanden wissen. Die Region trug 1,6 Milliarden Euro zum Vorsteuerergebnis bei. Die größten "Ertragsbringer" waren mit mehr als 700 Millionen Euro die Türkei und Russland, das – trotz Währungsturbulenzen – ein "sehr positives Jahr" hinter sich habe, so Finanzvorstand Francesco Giordano. Die Vorsorgen für faule Kredite stiegen deutlich. In Summe legte die Bank 1,4 Mrd. Euro (plus 49 Prozent) an Risikovorsorgen zurück. Bankensteuern in Österreich und Osteuropa kosteten 209 Mio. Euro. Ukrsotsk, die verlustträchtige Bank in der Ukraine, steht nun auf Verkaufsstatus. Es gebe – trotz der Krim-Krise – einen Interessenten, die Verkaufschancen seien intakt, so Giordano.

Das alltägliche Bankgeschäft lief für die Bank Austria gut: Das Betriebsergebnis vor Steuern und Abschreibungen betrug 3,1 Mrd. Euro (plus 7,2 Prozent).

Mutterkonzern UniCredit bilanzierte das abgelaufene Jahr mit 14 Mrd. Euro Verlust – Grund waren ebenfalls Abschreibungen der Firmenwerte und Risikovorsorgen. Die Italiener kündigten ein Sparprogramm an. Sie wollen ihren Nettogewinn bis 2018 von zwei auf 6,6 Milliarden Euro verdreifachen. Die UniCredit-Aktie lag am Nachmittag gut acht Prozent im Plus.