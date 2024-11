Rekordhoch: Bitcoin nähert sich der 100.000 Dollar-Marke

Aktuell sind es nur rund drei Prozent bis zur Schallmauer von 100.000 Dollar. Dies kann am Kryptomarkt schnell geschehen. So verteuerte sich der Bitcoin alleine seit Sonntag um fast neun Prozent.

Trump-Wahlsieg beflügelt

Zuletzt hatte unter anderem der Handelsstart von Optionen auf den weltgrößten Spot-Bitcoin-ETF die Kurse beflügelt. Bei diesen ETFs handelt es sich um börsengehandelte Fonds, die direkt in den Bitcoin investieren. Als weiterer Kurstreiber gelten Bitcoin-Käufe in großem Stil durch den US-Softwarehersteller MicroStrategy. Der Unternehmenschef und Mitgründer Michael Saylor will seine Firma in ein Bitcoin-Unternehmen verwandeln.

Seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten Anfang November ist der Kurs des Bitcoins um gut 40 Prozent in die Höhe geschnellt. Viele Investoren verbinden mit ihm die Hoffnung auf eine Lockerung der Regulierungen für Kryptowährungen.