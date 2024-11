Italien erhöht Steuern auf Kryptowährungen von 26 auf 42 Prozent

Trotz der relativ geringen Höhe der Einnahmen, die die Maßnahme in einem Land mit Budgetausgaben von über 800 Milliarden Euro generieren würde, hat sie Kritik aus Giorgettis eigener Regierungspartei Lega ausgelöst. Der Abgeordnete Giulio Centemero sagte, eine solche Steuererhöhung sei "kontraproduktiv" und forderte einen eingehenden Dialog in der Finanzwelt zu diesem Thema.

18 Prozent der Italiener investieren in Kryptoassets

Zwischen 2022 und 2024 hat sich die Anzahl der Menschen in Italien, die Kryptowährungen (z.B. Bitcoin) in ihrem Portfolio halten, mehr als verdoppelt und zwar von 8 auf 18 Prozent. Ebenso ist der Anteil der Personen, die in nachhaltige Anlageprodukte investieren, von 11 auf 20 Prozent gestiegen, geht aus dem aktuellen Bericht der italienischen Wertpapieraufsichtsbehörde Consob hervor.

Die stärkere Besteuerung der Bitcoins ist eine der zahlreichen Maßnahmen, die im Budgetentwurf für das Jahr 2025 enthalten sind und die die Regierung um Premierministerin Giorgia Meloni dem Parlament vorgelegt hat. Der Budgetentwurf enthält Maßnahmen im Wert von insgesamt 30 Mrd. Euro. Geplant sind etwa Steuernachlässe für Familien mit niedrigem Einkommen.