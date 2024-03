Ein Mal noch: Rekordergebnis bei Stromkonzern Verbund

Bereits das vierte Jahr in Folge verkündete Verbund-Chef Michael Strugl am Donnerstag ein Rekordergebnis. Nachdem der Verdopplung im Jahr 2022 stieg der Nettogewinn 2023 um ein Drittel auf 2,27 Milliarden Euro (siehe Grafik).

Zwar sind die Großhandelspreise im Jahr 2023 bereits wieder deutlich gefallen, wie die meisten Kraftwerksbetreiber verkauft der Verbund den Großteil seiner Produktion aber im Vorhinein. Dass 2023 ein durchschnittlicher Preis von 167 Euro je Megawattstunde erzielt werden konnte, liegt also auch an den Vertragsschlüssen aus dem Jahr 2022.

Etwa 450 Milliarden Euro aus Steuern, 650 Millionen Euro in Dividenden (der Staat hält 51-Prozent), auf die Übergewinnsteuer entfallen etwa 90 Millionen Euro.

Das sozialliberale Momentum-Institut kritisiert die Maßnahme in einer Aussendung deswegen als zahnlos. So sei „allein der Anstieg des Konzernergebnisses von 2022 auf 2023 mit rund 600 Millionen Euro, fast genauso hoch wie der Konzern in einem durchschnittlichen Jahr vor der Energiekrise erwirtschaftet hat“, sagt Momentum-Ökonom Jakob Sturn. In ein ähnliches Horn stießen die Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ.