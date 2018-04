Registrierkasse: Jede fünfte Firma flog 2017 auf

Das geht aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage (261/J) hervor, die Bruno Rossmann (Liste Pilz) an Finanzminister Hartwig Löger gestellt hatte. „Ich finde keine andere Erklärung, als dass sich viele einfach nichts pfeifen“, sagt Rossmann zum KURIER. Immer noch erhalte man in manchen Lokalen einen „Zwischen-Bon“, dem nie eine offizielle Rechnung folgt: „Die Finanz ist offensichtlich nicht in der Lage, die Verstöße in den Griff zu bekommen.“ Dass jedes fünfte Unternehmen aufgeflogen ist sei ein „markanter Anstieg“ gegenüber Mai bis Dezember 2016, wo nur fünf Prozent der Fälle Mängel aufgewiesen hätten.

Zur Art der Verstöße, Zahl und Höhe der Strafen – bis zu 5000 Euro – gab es keine Auskunft. Im Vorjahr hatte sich Ex-Finanzminister Schelling auskunftsfreudiger gezeigt. Von Mai bis Dezember 2016 waren nur 20 Strafen zwischen 100 und 1000 Euro ausgesprochen worden.

Wen die Prüfer 2017 besonders karniefelten, geht aus der Statistik hingegen hervor: Von 31.149 „Außenprüfungshandlungen“ 2017 – jeder Fall, in dem das Finanzamt oder die Finanzpolizei im Betrieb auftaucht – entfielen 6335 auf Hotels und Gastronomiebetriebe. Danach folgten 5761 Prüfungen bei Handelsbetrieben und Kfz-Werkstätten.