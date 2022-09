Regierung zieht 300 Mio. für den Breitbandausbau vor

Bei der Versorgung mit mobilem 5G-Internet steht Österreich laut Staatssekretär Tursky sehr gut da, weshalb der Anschluss an das Glasfasernetz von vielen Haushalten als weniger wichtig angesehen worden sei. "Jedoch in der Pandemie haben wir gesehen, dass das an seine Grenzen stößt", so Tursky. Dazu komme die Entwicklung, dass der weltweite Datentransfer sich alle zwei Jahre verdoppele. Deshalb gelte es nun vorzusorgen.