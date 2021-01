Regeln fürs Privatleben: Wieder Vorwürfe gegen Huawei

Huawei: "Halten uns an Verpflichtungen"

Huawei Schweiz weist die Vorwürfe zurück. Das Unternehmen würde sich an die hiesigen Gesetze und Vorschriften halten. "Wir erfüllen alle gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber unseren Mitarbeitern und werden von staatlichen Stellen regelmäßig und beanstandungslos geprüft", zitiert der Tagesanzeiger einen Huawei-Sprecher. Die Schweizer Ländergesellschaft fungiere im Rahmen des internationalen Auftrags des Mutterkonzerns als "Gastunternehmen und die Schweiz als Gastland". Am Ende des Arbeitsauftrags sollte der Mitarbeiter in sein Heimatunternehmen und in sein Heimatland zurückkehren, so der Huawei-Sprecher.

An der Recherche beteiligt waren Journalisten des The Daily Telegraph (Großbritannien), El Mundo (Spanien) , Netzpolitik.org sowie das Schweizer Magazin Republik. Auch die Whistleblowing-Plattform The Signals Network lieferte Infos.