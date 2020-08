Reederei Costa Crociere startet Kreuzfahrten im September

In Italien kann ab 15. August wieder der Kreuzfahrttourismus starten. Dies beschloss die italienische Regierung im Rahmen eines am Freitagabend verabschiedeten Maßnahmenpakets. Das erste Schiff der Reederei Costa Crociere startet am 6. September vom Hafen Triest. Dabei handelt es sich um das Schiff Costa Deliziosa, das in Richtung Griechenland abfährt, teilte Costa Crociere am Dienstag mit.

Eine weitere Costa Kreuzfahrt startet am 19. September von Genua in Richtung Malta. Die Kreuzfahrtgesellschaft entwickelte ein strenges Anti-Covid-Sicherheitsprotokoll an Bord ihrer Schiffe. Die Reisenden an Bord werden lediglich ein Drittel jener Passagiere ausmachen, die vor der Pandemie zugelassen wurden. Seit dem Lockdown im März durften Kreuzfahrtschiffe in Italien nicht mehr verkehren.