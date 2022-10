Das sind die wertvollsten heimischen Marken

Nationales Image

Drechsel betont außerdem den Branchenmix, der in Österreich gegeben ist. In anderen Ländern sei das nicht so – hier würden in den Auswertungen vor allem die Automarken dominieren.

In der Studie „Brand Finance Nation Brand 2022“ wurde darüber auch noch das nationale Image eines Landes untersucht. Österreich landet in dieser Auswertung auf Platz 25 und einem ausgewiesenen Wert von 570 Milliarden Dollar – ein Plus von 6,3 Prozent gegenüber dem vergangenen Jahr.