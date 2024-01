10-Milliarden-Euro Umsatz: Red Bull überflügelte sich 2023 selbst

Sponsoring zahlt sich aus

Laut der Finanznachrichtenagentur Bloomberg haben die Sponsorenzahlungen an die von Red Bull unterstützten Sportler im Jahr 2022 erstmals die Marke von einer Milliarde Euro überschritten. Der niederländische Rennfahrer Max Verstappen gewann im vergangenen Jahr für das Red-Bull-Team den dritten Formel-1-Titel in Folge. Zum Konzern gehören auch Fußballteams in Deutschland, Österreich, New York und Brasilien. Darüber hinaus hat das Unternehmen in diesem Monat in Österreich die Genehmigung für den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am Radsportteam Bora-Hansgrohe beantragt.