Werden Rechnungen unter 30 Euro bald nicht mehr ausgedruckt?

Handel und Gastronomie unternehmen einen neuen Anlauf zur Abschaffung der Zettelwirtschaft mit Rechnungen. Sie pochen auf eine Abschaffung von verpflichtenden Kassazetteln bei Beträgen unter 30 Euro. Solche Belege würden sich täglich über 1.500 Kilometer erstrecken und damit große Mengen an Holz verschlingen, sagte der Chef des ÖVP-Wirtschaftsbundes, Kurt Egger.

Alle Parteien sind sich einig

Christoph Matznetter, Vizepräsident der Wirtschaftskammer und SPÖ-Wirtschaftssprecher, drängt so wie andere Funktionäre quer durch alle Parteien auf eine Grenze von 50 Euro, unter der keine Belege ausgestellt werden müssten, sofern die Konsumenten dies nicht verlangen. In der Wirtschaftskammer soll man sich auf eine Grenze von 30 Euro geeinigt haben. Der entsprechende Abänderungsantrag ging bereits im Juni an das Wirtschaftsparlament. Alle Parteien hätten diesem Antrag zugestimmt.