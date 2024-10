RBI: Konzernergebnis ohne Belarus und Russland bei 856 Mio. Euro

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat in den ersten drei Quartalen 2024 ein Konzernergebnis von 2,083 Mrd. Euro erzielt, nach 2,114 Mrd. Euro im Vorjahreszeitraum. Für das um Belarus und Russland bereinigte Konzernergebnis wies die RBI hingegen lediglich 856 Mio. Euro aus, teilte die RBI Dienstagabend in einer Mitteilung mit. In dem Ergebnis enthalten sind jedoch Vorsorgen für 493 Mio. Euro an Franken- und Euro-Hypothekarkredite in Polen.