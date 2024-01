RBI Jahresgewinn 2023 beläuft sich auf 2,39 Mrd. Euro

Die Raiffeisen Bank International (RBI) konnte im Jahr 2023 einen Jahresgewinn von 2,39 Milliarden Euro verzeichnen. Zum Vergleich: 2022 erwirtschaftete sie 3,63 Milliarden. Damit hat die Raiffeisen Bank International 2023 deutlich weniger Gewinn erzielt. Ohne Russland und Belarus blieb ein Konzernergebnis von 997 Mio. Euro übrig.

Darin waren auch Rückstellungen für den laufenden Frankenkredit-Rechtsstreit in Polen in Höhe von 873 Mio. Euro enthalten, teilte die Bank am Mittwoch mit. Für 2023 will der Vorstand eine Dividende von 1,25 Euro je Aktie vorschlagen.