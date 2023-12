Nach Kaufabsicht an Strabag-Anteil: RBI-Aktie springt zehn Prozent hoch

Die Aktie der Raiffeisen Bank International (RBI) hat am Mittwoch in der Früh an der Wiener Börse deutlich um 10,3 Prozent zugelegt. Über ihre Russland-Tochter will die RBI jenen 27,8-prozentigen Anteil an dem Baukonzern Strabag erwerben, den der russische Strabag-Großaktionär Oleg Deripaska zum Verkauf gestellt hat, teilte die RBI am Dienstagabend mit. Die Strabag-Papiere reagierten mit plus 6,1 Prozent.

Mit dem Deal will die RBI ihr Engagement in Russland weiter reduzieren. Die Durchführung des Erwerbs sei jedoch noch von mehreren Prüfungen sowie von Genehmigungen durch die Behörden abhängig. Falls die Transaktion wie geplant ausgeführt werde, wäre dies nach Einschätzung der Erste Group-Analysten sehr positiv für die RBI und der Aktienkurs könnte signifikant steigen.