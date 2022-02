RBI-Aktie verliert weiter an Boden, minus 18 Prozent

In Anbetracht der weiteren Eskalation des Ukraine-Kriegs hat die Aktie der Raiffeisen Bank International (RBI) am Montag weiter an Boden verloren.

Die Titel der in der Ukraine und in Russland t├Ątigen Bank brachen kurz nach Sitzungsbeginn um knapp 18 Prozent auf 14,03 Euro ein. In den vergangenen f├╝nf Handelstagen hatten die Papiere bereits rund ein Drittel ihres Werts verloren.

Schwierige Bedingungen

In einem Statement der Bank vom Montag hie├č es, die Bank wolle in der Ukraine "nach wie vor alle wichtigen Bankleistungen" anbieten, um die Kunden unter den schwierigen Bedingungen zu unterst├╝tzen. "Dienstleistungen werden unter der Voraussetzung angeboten, dass keine Gefahr f├╝r die Sicherheit von Mitarbeitern und Kunden besteht", hie├čt es in dem Statement.