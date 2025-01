Raucher zahlten vergangenes Jahr deutlich mehr Steuern

Der österreichische Staat hat im Vorjahr wieder gut an Raucherinnen und Rauchern verdient. Die Einnahmen aus der Tabaksteuer stiegen 2024 im Vergleich zum Jahr davor um 59 Mio. auf 2,14 Mrd. Euro an, nachdem die Einnahmen in den Jahren zuvor mehr oder weniger stagniert hatten. Inklusive Mehrwertsteuer wurden 2,8 Mrd. Euro eingenommen. Die Steuer trägt damit mehr als 2 Prozent zu den Einnahmen des Staatshaushalts bei.

Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Newsletter des Tabakkonzerns JTI Austria hervor. „Die Steigerung der Einnahmen aus der Tabaksteuer zeigt, dass das aktuelle Steuermodell, das bis inklusive 2026 implementiert ist, funktioniert“, sagte Ralf-Wolfgang Lothert, Mitglied der Geschäftsleitung JTI Austria, in der Aussendung.