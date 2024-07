Heimisch tschicken: Wo und warum wieder Tabak in Österreich angebaut wird

Die Geschichte

Der Tabakanbau hat in Österreich eine lange Tradition, 400 Jahre lang wurde Tabak angebaut. In der Steiermark war der Schwerpunkt, dort gab es die zweitälteste Tabakfabrik der Welt. Was die wenigsten wissen: Bis 2005 gab es noch 300 Tabakbauern in Österreich, die dann alle aufhören mussten.

Das Ende

Die Austria Tabak hatte immer eine Abnahmeverpflichtung für den so genannten Inlandstabak, das war bis zum EU-Beitritt so. Danach wurde das mit einer Förderung kompensiert, die 2005 relativ spontan gestrichen wurde. Damit war der Anbau für die 300 Tabakbauern in Österreich nicht mehr rentabel und sie gaben den Anbau auf.