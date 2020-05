Ratingagenturen: Was sich seit 2008 geändert hat

So wuchs sich das US-Problem zur globalen Finanzkrise aus. Und bei dieser wirkten die Agenturen, so der zweite Vorwurf, als Brandbeschleuniger. Zeitweise traten sie fast wie politische Akteure auf. In der Eurokrise rund um Griechenland wurden Herabstufungen auffällig oft vor EU-Gipfeltreffen angedroht. Dass Standard&Poor’s (S&P), Moody’s und Fitch US-dominiert sind, trug auch zum Misstrauen bei.