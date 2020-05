Pleiten, Pech und Pandemie: Wie Ratingagenturen die Staaten bewerten

In Europa ist das Sorgenkind Italien von Corona am stärksten betroffen. Wie wird dessen Finanzlage gesehen?

Italiens großes Problem sind hohe Zinszahlungen für Altlasten. Jetzt werden die Staatsschulden wegen der Corona-Pandemie von 135 in Richtung 160 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen. Allerdings sei die Schuldenquote nur ein Faktor, sagt Frank Gill, der bei S&P für Europa zuständig ist. Ein Indikator, der sich historisch als zuverlässiger erwiesen habe, sei die externe Vermögensposition. Diese zeigt an, ob sich ein Land als Ganzes gegenüber dem Ausland verschuldet oder Vermögenswerte aufbaut. Erstaunlich, aber wahr: Italien ist, so wie exportstarke Länder wie Deutschland, Südkorea, Japan und Österreich oder Spanien, ein Netto-Gläubiger (Geldgeber) gegenüber dem Ausland.

Just das hoch verschuldete Italien soll ein Geldgeber sein? Wie lässt sich das erklären?

Da spielen mehrere Faktoren mit. Italien exportiert mehr, als es importiert und weist so seit Jahren Überschüsse in der Leistungsbilanz auf. Die privaten Haushalte besitzen beträchtliche Vermögenswerte und kaum Schulden: Der Schuldenberg liegt beim Staat. Und: Dieser stammt aus Zeiten der Lira, lange vor dem Euro-Beitritt. In der jüngeren Vergangenheit gehen Italiens Regierungen nicht so verantwortungslos mit Geld um, wie ihnen unterstellt wird. Der Beleg: Seit 1995 hat Rom mit Ausnahme des Krisenjahres 2009 immer einen Primärüberschuss erzielt. Das heißt: Der Staat hat mehr Geld eingenommen als ausgegeben, sofern man die Zinskosten ausklammert. Womit Italien in Sachen Budgetdisziplin – ohne Schuldendienst, wohlgemerkt – Österreich in 21 von 25 Jahren übertroffen hätte.

Warum sind die Ratings für Italien dann ein Problem?

Sollte die Bewertung der italienischen Staatsanleihen von investmenttauglich zu spekulativ („Ramsch“) kippen, müssten viele institutionelle Anleger sie aus dem Portfolio schmeißen. Das würde die Zinsen weiter hochtreiben – ein Teufelskreis. Die Europäische Zentralbank dürfte das flexibel handhaben; sie wird sich ihr Handeln nicht von den US-Agenturen diktieren lassen. Ob jedoch die Verfassungsrichter in Karlsruhe hinnehmen würden, wenn die EZB „Ramsch“-Anleihen aufkauft, ist eine andere Frage.