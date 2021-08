Raststätten: Viele Autofahrer, trotzdem weniger Gäste

Graf blickt, was das Personal angeht, jedenfalls sorgenvoll in die Zukunft. „In 25 Jahren habe ich noch nicht erlebt, was jetzt am Arbeitsmarkt passiert.“ Viele Mitarbeiter würden in andere Branchen wie die Industrie abwandern. „Ich glaube nicht, dass man diese Mitarbeiter wieder zurückholen kann.“ Eine Umsatzprognose für das laufende Jahr will Graf noch nicht abgeben. Im Vorjahr habe man etwa die Hälfte des Umsatzes aus dem Jahr 2019 erwirtschaftet.

Betroffen sind natürlich auch andere Betreiber: Der italienische Anbieter Autogrill, der in Österreich 12 Raststätten betreibt, musste im ersten Halbjahr 2021 einen Umsatzrückgang von 1,09 Milliarden Euro auf 0,93 Mrd. Euro hinnehmen. Der Verlust reduzierte sich aber gegenüber dem Vorjahreshalbjahr von 271 Mio. Euro auf 148,3 Mio. Euro.

Im Netz der Asfinag gibt es übrigens 87 Raststätten.