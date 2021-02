Rosenberger-Besitzer übernimmt Coffeeshop Company

Ebenso wie Burger King und Rosenberger wird auch Coffeeshop Company in Zukunft aus der TQSR-Firmenzentrale in den Vienna Twin Towers gesteuert. Der frühere Firmenchef Marco Schärf wird dem Unternehmen in beratender Funktion erhalten bleiben. "Mit ihrer jahrelangen Expertise im Gastronomie-Bereich war die TQSR Group bereits vom ersten Gespräch an unser Favorit für die Übernahme", wird Schärf in der Aussendung zitiert.