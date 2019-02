US-Fastfoodkette Burger King übernimmt Rosenberger

Die US-Fastfoodkette Burger King schlägt beim insolventen Raststättenbetreiber Rosenberger zu. Der österreichische Franchisenehmer TQSR werde die Rosenbergeranteile übernehmen, teilte Creditreform am Mittwoch nach einer Gläubigerausschusssitzung mit. Der Kaufpreis beträgt der Aussendung zufolge 40 Millionen Euro, davon werden 30 Millionen Euro in die Raststätten investiert, der Rest geht an die Gläubiger.

"Rosenburger" und Marke Rosenberger

Burger King will laut Creditreform an der Marke Rosenberger festhalten, geplant ist auch ein eigener " Rosenburger". Der Rosenberger-Standort in Haag in Niederösterreich soll wieder eröffnet werden. Geschlossen wird hingegen die Raststätte Lindach in Oberösterreich, das kostet 19 Jobs.