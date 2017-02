Rangelei um die Kunden von Care Energy

Care Energy, der deutsche Stromanbieter, der vergangenen Freitag Insolvenz angemeldet hat, verliert nun in Österreich die Vertriebsgenehmigung. "Der Vertrag mit der Verrechnungsstelle wird gekündigt. Damit ist die Grundlage, am österreichischen Markt tätig zu werden, weg", sagt Wolfgang Urbantschitsch, Vorstand der E-Control. Er wird voraussichtlich schon am Mittwoch das Los sprechen lassen und den rund 12.900 Care Energy-Kunden in Österreich einen neuen Lieferanten zuteilen.

Die Kunden müssen den Neuen nicht akzeptieren, sie können sich auch selbst einen Ersatzlieferanten suchen. Doch Vorsicht: Eine Reihe von alternative Stromlieferanten drängt sich den Kunden bereits auf - nicht immer mit lauteren Mitteln und sie sind nicht immer die billigsten.

"Ich wurde von einer Frau Katharina angerufen, die mich an einen neuen Lieferanten vermitteln wollte. Das ist auch Freunden von mir passiert", sagt eine Leserin aus dem Burgenland zum KURIER. Der Anbieter, der ihr als beste Wechsel-Variante angepreist wurde, war Enstroga. Nicht nur dieser Leserin wurde Enstroga angedient. Care Energy dürfte mit dem in Berlin ansässigen Strommakler einen Deal geschlossen und ihm seine Kundendaten weitergeleitet haben, lautet die Vermutung der Care-Kunden. Wie sonst hätten die Anrufer die Telefonnummern der Care Energy-Strombezieher?

Die KURIER-Leserin hatte die Wechselplattform Energy-24 in Verdacht, ihre Daten verkauft zu haben. Energy-24 reagierte verwundert auf den Vorwurf. Man wisse selbst nicht, wer die Anrufer seien, versicherte man glaubhaft. Energy-24 würde Enstroga gar nicht als beste Alternative bezeichnen.

"Schummelrabatte"

Der Billig-Stromlieferant werbe nämlich mit hohen Neukundenrabatten. Und diese bekämen die Kunden erst nach Ablauf des ersten Jahres. Diese Rabatte sind bereits heftig in Kritik geraten. "Schummelrabatte" werden sie von Stromexperten genannt. Denn: Wenn der Lieferant pleite geht, fallen die Kunden um die Rabatte um. Und sie zahlen meist mehr als beim angestammten Lieferant.

Enstroga etwa verrechnet einen Strompreis von 8,7 Cent je Kilowattstunde. Das ist weit mehr als etwa Wien Energie, EVN und Co. Die Folge: Die Kunden zahlen nach dem Wechsel mehr als vorher und müssen hoffen, dass sie den Rabatt dann tatsächlich bekommen. Haben sie den in der Tasche, müssen sie rasch wieder zu einem neuen Diskonter wecheln. Den Neukundenrabatt gibt es ja im zweiten Jahr nicht mehr.

Ohne Makler

Zum Anbieterwechsel brauchen die Kunden übrigens keine Zwischenhändler. Sie können das selbst über die Homepage der E-Control oder per Anruf. Sie brauchen dazu nur die Jahresabrechnung, auf der der Verbrauch und die Zählpunktnummer steht. Den gesamten Wechsel übernimmt der neue Lieferant.

Makler wie Energy-24 können hilfreich sein, aber auch verwirren. So hat die Leserin von diesem Makler noch am Sonntag, 19.2., ein E-Mail erhalten, in dem versichert wird, Care Energy sei in Österreich gar nicht pleite. Das ist schlichtweg falsch. Care Energy hat am Freitag zuvor in Deutschland den Insolvenzantrag gestellt, der auch die österreichische Vertriebsschiene betrifft.

Und Energy-24 warnt die Kunden dann auch noch vor anderen Anbietern: "Unterschreiben Sie bitte nichts, sondern senden Sie uns die Unterlagen als Beweis. Auch das müssen die Kunden nicht tun. Sie können selbstätig wechseln, wohin sie wollen.