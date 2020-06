Ramsauer heuert bei Semper Constantia an

Ende März räumt Ramsauer nicht nur seine Villa, sondern auch seinen Arbeitsplatz als Vorstandschef bei der Deutschen Bank in Wien. Wie in Bankenkreisen kolportiert wird, wird Ramsauer in Kürze zur Semper Constantia Privatbank AG (SCPAG) wechseln. Dieses „Branchengerücht“ wird von der Bank nicht dementiert. Dem Vernehmen nach werden weitere Manager aus dem Bereich Veranlagung der Deutschen Bank Österreich mit Ramsauer in die Wiener Hessgasse bei der SCPAG einziehen.