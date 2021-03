Raiffeisen übernimmt ING-Kunden in Tschechien

Die niederländische Bank ING will ihre Privatkunden in Österreich und Tschechien bis Jahresende abgeben, wie sie zum Wochenbeginn bekannt gegeben hat. In Tschechien hat sich einem Bericht der "Presse" zufolge die österreichische Raiffeisen Bank International (RBI) schon im Vorfeld mit ING auf die Übernahme ihrer tschechischen Retail-Kundschaft geeinigt.

Im März bekommen die 375.000 ING-Kunden ein Angebot von der tschechischen RBI-Tochter Raiffeisenbank, zu ihnen zu wechseln. Zu den Kaufpreismodalitäten schreibt die Zeitung am Donnerstag nur, die Vereinbarung beruhe auf einem Provisionsprinzip, wonach Raiffeisen pro gewonnenem ING-Kunden eine vorab festgelegte Summe zahle.

Die RBI-Tochter betreut bisher, vor dem noch von den Kartellbehörden zu genehmigenden Deal, 1,2 Millionen Kunden in Tschechien. Es ist dies schon bisher der größte Auslandsmarkt der RBI, die örtliche Bilanzsumme liegt bisher bei 18 Mrd. Euro.