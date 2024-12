Günstig und grün: Neues E-Auto-Ladeprojekt von Raiffeisen und Öamtc

"Normalerweise können E-Auto-Fahrer an ihrem Wohnort oder an Betriebsstätten günstig laden. Durch unsere Lösung bringen wir die Energiegemeinschaft bis an die Ladesäule", sagt Ernst Kloboucnik, Öamtc-Landesdirektor für Wien, Niederösterreich und Burgenland. Im Burgenland wurde das neue System in den vergangenen Monaten getestet, Anfang 2025 wird es dort auch in den Regelbetrieb gehen. Weitere Bundesländer sollen aber bald folgen.