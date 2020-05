Raiffeisen-Manager wehrt sich gegen Vorwürfe

Acht Tage nach dieser Diskussion verkaufte Url seine letzte Tranche (500 Aktien) von insgesamt 2000 RI-Aktien, die er im Rahmen des Börsengangs im April 2005 offiziell erstanden hatte.

Die FMA prüfte diese Mitarbeiter-Geschäfte später. Sie kam zur Ansicht, dass die Überlegungen zur Fusion von RZB und RI in Form einer Ad-hoc-Meldung der Öffentlichkeit bekanntzugeben gewesen wären. Der Unabhängige Verwaltungssenat (UVS) bestätigte diese Rechtsansicht. Schon die Prüfung einer Fusion sei meldepflichtig. Rechtsprofessor Brandstetter ortet in dieser Auslegung eine Verfassungswidrigkeit. Es sei nicht klar geregelt, welche Diskussionen und Überlegungen in einem Vorstand eines börsennotierten Unternehmens bereits als Insiderinformationen zu gelten haben und folglich zu veröffentlichen sind.

Er bekämpft die UVS-Entscheidung beim Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshof. Für Url sei nicht erkennbar gewesen, dass diese Diskussion Insider-relevant sein könnte. Außerdem hat er sich noch vergewissert, dass er die Spielregeln einhält. Denn die Compliance-Abteilung der RZB hatte die Sperre für Mitarbeiter-Geschäfte genau an dem Tag aufgehoben, an dem Url seine Aktien verkaufte. Dieses Schriftstück liegt dem KURIER in Kopie vor.

Am 19. April 2010 wurde die Fusion zwischen RZB und RI öffentlich bekannt gegeben. Folgt man der Argumentation der FMA, hätte Url erst am 20. April seine RI-Aktien verkaufen dürfen.