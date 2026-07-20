Raiffeisen-Holding NÖ-Wien überträgt Beteiligungen an RLB NÖ-Wien

Die Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien (RH NÖ-Wien) plant eine umfassende Umstrukturierung. Die Geschäftsleitung und die Aufsichtsgremien haben am Montag beschlossen, fast den gesamten Betrieb inklusive der Industriebeteiligungen über eine „Down-stream Abspaltung“ an die 100-Prozent-Tochter Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien (RLB NÖ-Wien) abzugeben. Die Holding will dann ihre Bankkonzession zurückzulegen.

Durch diesen Schritt werden künftig sowohl das Bankgeschäft als auch das Management der weitreichenden Industriebeteiligungen direkt in der RLB NÖ-Wien zentral gebündelt, teilte die RLB NÖ-Wien am Montagnachmittag mit.