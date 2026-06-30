Raiffeisen-Sommerfest: Wer sich unter die Gäste mischte

Alle Jahre wieder, genauer gesagt, bereits zum 20. Mal, bittet die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Ende Juni zum Sommerfest auf die Reiterplattform der Albertina in Wien. Wettertechnisch war in den vergangenen Jahren schon alles dabei, heuer waren die Temperaturen aber selbst abends noch jenseits der 30-Grad-Marke.

"Wie immer sind wir in einer traumhaften Kulisse, etwas warm ist es, aber ich glaub, wir werden das alle aushalten", sagte Generaldirektor Reinhard Schwendtbauer in seiner Ansprache. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (auch ein Oberösterreicher) hob besonders die Mentalität und Tugenden seiner Landsleute hervor: "Leistung und Fleiß, Erfindergeist und Exzellenz."

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