Raiffeisen-Sommerfest: Wer sich unter die Gäste mischte
Alle Jahre wieder, genauer gesagt, bereits zum 20. Mal, bittet die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Ende Juni zum Sommerfest auf die Reiterplattform der Albertina in Wien. Wettertechnisch war in den vergangenen Jahren schon alles dabei, heuer waren die Temperaturen aber selbst abends noch jenseits der 30-Grad-Marke.
"Wie immer sind wir in einer traumhaften Kulisse, etwas warm ist es, aber ich glaub, wir werden das alle aushalten", sagte Generaldirektor Reinhard Schwendtbauer in seiner Ansprache.
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (auch ein Oberösterreicher) hob besonders die Mentalität und Tugenden seiner Landsleute hervor: "Leistung und Fleiß, Erfindergeist und Exzellenz."
RLB OÖ Sommerfest
Raiffeisen-General Michael Höllerer mit seinem Nachfolger Martin Hauer
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Alexander Schallenberg, Stephan Pernkopf, Reinhard Schwendtbauer, Thomas Stelzer
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Michaela Keplinger-Mitterlehner und Kari Ochsner
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Kristina und Niki Venturini
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Michaela Keplinger-Mitterlehner und Claudia Bauer
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Palfinger-CEO Andreas Klauser mit Ehefrau Jolanta
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Politiker Axel Melchior, Elisabeth Köstinger, Wirtschaftswissenschafter Ewald Aschauer
RLB OÖ Sommerfest
IV-Präsident Georg Knill
Trotz der Hitze durfte am Dienstagabend aber keinesfalls die passende Verpflegung fehlen und so war von Filet vom Wildlachs über hausgemachte Tagliarini al Limone, Pineapple Chicken Curry zum veganen Taco für jeden etwas dabei.
Unter den Gästen waren die Raiffeisen-Banker Michael Höllerer und Martin Hauer, OÖ-Landeshauptmann Thomas Stelzer, Ministerin Claudia Bauer, Palfinger-CEO Andreas Klauser, Porr-CEO Karl-Heinz Strauss, Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger, der Präsident der Industriellenvereinigung Georg Knill, Ex-Kanzler Alexander Schallenberg und viele mehr.
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