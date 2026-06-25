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Austropromis

Kurz, Polster und Co.: Wer zu Johanna Mikl-Leitners Heurigentreff kam

Johanna Mikl-Leitner lud wieder zum Heurigen nach Niederösterreich.
Lisa Trompisch und Stefanie Weichselbaum
25.06.2026, 21:36

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Vier Personen lächeln gemeinsam vor einer Kulisse mit Bäumen und einem Kirchturm in die Kamera.

"Das Gewöhnliche außergewöhnlich machen“, ist das Motto des familiengeführten (seit 1961) Heurigen Dreimäderlhaus in Münchendorf (NÖ). Und hier ist man besonders wild auf Wild – zum Beispiel auf Feldhasensaftschinken,F eldhasenrillette, Münchendorfer Leberpastete oder Wildschweingewürzspeck. 

NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner lud genau dort am Donnerstag zur traditionellen Netzwerkveranstaltung "Ausg’steckt is’".

Die Gäste:

46-226773627

46-226775103

Rockprofessor Rudi Dolezal und Ex-Stadionsprecher Andy Marek

46-226775124

Zahnärztin Kristina Worseg und Schönheitschirurg Artur Worseg

46-226775036

Leila und Marcus Strahl

46-226775035

Anwalt Manfred Ainedter und Filmproduzent Norbert Blecha

46-226775123

Jazz Gitti und Inge Klingohr

46-226775106

Die Schauspieler Markus Freistätter und Adi Hirschal

46-226775119

Kabarettistin Ulrike Kriegler und Ex-Kicker Peter Stöger

46-226775432

Unternehmer Wolfgang Hesoun und Ehefrau Brigitte mit Ex-Kanzler Sebastian Kurz

"Wein und Tradition gehören bei uns natürlich zusammen. Der Wein ist ein guter Magnet für unseren Tourismus. Der Wein ist für uns ein wichtiger Botschafter und darauf sind wir stolz. Wir sind aber nicht nur stolz auf unseren Wein, sondern vor allem auch auf unsere Heurigenkultur. Und der Heurige ist ja für uns nicht nur ein Ort der Kulinarik, sondern auch ein Ort des Dialogs, des Miteinanders und der Begegnung", so die Landeshauptfrau. 

Sie hatte auch noch einen speziellen Tipp parat, um gut mit der Hitze umzugehen. "Genug Spritzer trinken."

Bei Eierschwammerl-Salat, gebackenem Surschnitzel, Rehragout, Marillenstrudel, Topfenstrudel und vielen weiteren kulinarischen Schmankerln wurde gefeiert und auch musiziert. Dabei gab’s auch einen besonderen Moment, denn ein kollektives "Happy Birthday" für Jazz Gitti (nachträglich zum 80er) wurde angestimmt.

Schoko-Show lockte Franco Nero und Sonja Kirchberger nach Wien

Dabei: Ex-Kanzler Sebastian Kurz, Kickerlegende Toni Polster und viele mehr.

Niederösterreich Johanna Mikl-Leitner Sebastian Kurz
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