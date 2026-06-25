Kurz, Polster und Co.: Wer zu Johanna Mikl-Leitners Heurigentreff kam

"Das Gewöhnliche außergewöhnlich machen“, ist das Motto des familiengeführten (seit 1961) Heurigen Dreimäderlhaus in Münchendorf (NÖ). Und hier ist man besonders wild auf Wild – zum Beispiel auf Feldhasensaftschinken,F eldhasenrillette, Münchendorfer Leberpastete oder Wildschweingewürzspeck.

"Wein und Tradition gehören bei uns natürlich zusammen. Der Wein ist ein guter Magnet für unseren Tourismus. Der Wein ist für uns ein wichtiger Botschafter und darauf sind wir stolz. Wir sind aber nicht nur stolz auf unseren Wein, sondern vor allem auch auf unsere Heurigenkultur. Und der Heurige ist ja für uns nicht nur ein Ort der Kulinarik, sondern auch ein Ort des Dialogs, des Miteinanders und der Begegnung", so die Landeshauptfrau.

Sie hatte auch noch einen speziellen Tipp parat, um gut mit der Hitze umzugehen. "Genug Spritzer trinken."

Bei Eierschwammerl-Salat, gebackenem Surschnitzel, Rehragout, Marillenstrudel, Topfenstrudel und vielen weiteren kulinarischen Schmankerln wurde gefeiert und auch musiziert. Dabei gab’s auch einen besonderen Moment, denn ein kollektives "Happy Birthday" für Jazz Gitti (nachträglich zum 80er) wurde angestimmt.