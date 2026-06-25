Schoko-Show lockte Franco Nero und Sonja Kirchberger nach Wien

"Wien hat uns mit einer absolut traumhaften Kulisse empfangen und passte als Welthauptstadt des Genusses und der Musik perfekt zu unserer Philosophie, so Lambertz-Chef Hermann Bühlbecker , der den Internationalen Abend anlässlich des "Consumer Goods Forum – Global Summit 2026" am Donnerstagabend erstmals nach Wien ins Gartenpalais Liechenstein brachte.

Die Schoko-Fashion-Show genoss auch der italienische Schauspieler Franco Nero, der Schokolade und auch Österreich liebt: "Vor allem Sachertorte". Generell kommt er immer wieder gerne nach Österreich zurück. Zum ersten Mal war er übrigens mit Richard Burton hier. "Das imperiale Flair ist immer wieder besonders."

Auch Schauspielerin Sonja Kirchberger war unter den Gästen, die meinte: „Ich kann mir ein Leben ohne Schokolade nicht vorstellen. Ich kann keine kleinen Happen essen, also gebe ich mir die Überdosis und mache dann wieder ein paar Monate Pause."