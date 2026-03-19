RLB NÖ-Wien bekommt eine neue Vorständin

Die Raiffeisen Landesbank Niederösterreich-Wien (RLB NÖ-Wien) bekommt ab 1. Juli eine neue Vorständin. Christiane Flehberger übernimmt als Chefin für Privatkunden und KMU künftig die Agenden von Martin Hauer.

Dieser steigt mit dem Wechsel von Michael Höllerer in die Raiffeisen Bank International (RBI) zum neuen Generaldirektor der RLB NÖ-Wien sowie der Raiffeisen Holding Niederösterreich-Wien auf.

Flehberger (38) ist aktuell Bereichsleiterin in der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien und in dieser Funktion für das Privatkundengeschäft der Raiffeisen Stadtbank Wien sowie das Private Banking der RLB verantwortlich. In dieser Funktion trägt sie Führungsverantwortung für rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.