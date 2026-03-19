Wirtschaft

RLB NÖ-Wien bekommt eine neue Vorständin

Christiane Flehberger übernimmt ab 1. Juli Agenden von künftigem Generaldirektor Martin Hauer.
19.03.2026, 15:05

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Christiane Flehberger neu in den Vorstand berufen

Die Raiffeisen Landesbank Niederösterreich-Wien (RLB NÖ-Wien) bekommt ab 1. Juli eine neue Vorständin. Christiane Flehberger übernimmt als Chefin für Privatkunden und KMU künftig die Agenden von Martin Hauer.

Dieser steigt mit dem Wechsel von Michael Höllerer in die Raiffeisen Bank International (RBI) zum neuen Generaldirektor der RLB NÖ-Wien sowie der Raiffeisen Holding Niederösterreich-Wien auf.  

Flehberger (38) ist aktuell Bereichsleiterin in der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien und in dieser Funktion für das Privatkundengeschäft der Raiffeisen Stadtbank Wien sowie das Private Banking der RLB verantwortlich. In dieser Funktion trägt sie Führungsverantwortung für rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Michael Höllerer folgt Johann Strobl als Chef der RBI
Agenturen  | 

Kommentare