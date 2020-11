Rabattschlacht am Cyber-Monday sorgt in USA für Rekordumsatz

Die Jagd nach Schnäppchen im Internet dürfte am sogenannten "Cyber-Monday" für die höchsten Umsätze an einem einzigen Tag sorgen, die jemals in den USA erzielt wurden.

Rabattschlacht

Es laufe auf Rekordeinnahmen von fast 12,7 Milliarden Dollar (10,7 Mrd. Euro) hinaus, schätzten die Marktforscher von Adobe Analytics am Montag nach Thanksgiving. Das wäre noch mal mehr als am "Black Friday".