"Black Friday": Online-Kaufrausch zwischen Glücksgefühl und Stress

Der Truthahn ist verputzt, jetzt geht das große Einkaufen los: In den USA findet traditionell am Fenstertag nach Thanksgiving der „Black Friday“ statt, der die Menschen mit Rabattaktionen zum Konsumieren verleiten und das Weihnachtsgeschäft anstoßen soll. Seit etwa zehn Jahren ist der Black Friday auch in Österreich ein Thema, sagt Dieter Bögenhold, Vorstand am Institut für Soziologie der Universität Klagenfurt: „Eine artifizielle Konstruktion, die häufig auf künstlich aufgeblähten Preisen beruht, die stark reduziert werden.“ Mittlerweile haben viele Händler ihre Aktionen auf die ganze Woche ausgedehnt, was es noch schwieriger macht, sich dem Shoppingrausch zu entziehen.