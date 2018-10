Q Logistics: Wenn der Lkw Verluste bringt

Der Großteil der jährlich 3,7 Millionen Sendungen wird nicht mit der Bahn, sondern mit Lkw transportiert. Das extrem zeitabhängige Geschäft bis vor die Haustüre bringt mehr als 260 Millionen Euro Umsatz und wäre über die Schiene gar nicht zu bewältigen. Rund 900 Lkw sind für Q Logistics täglich im Einsatz. Auf der Straße herrschen allerdings andere Gesetze als in einem Staatsbetrieb. Das Match gegen die Konkurrenten, von denen viele mit Dumping-Löhnen fahren, ist kostenmäßig nie zu gewinnen. Von den 1200 Q-Logistics-Mitarbeitern sind 340 Bahn-Beamte. Dafür ist man bei den Preisen am günstigsten.

Intern prallten zwei völlig gegensätzliche Kulturen aufeinander. „Wir haben die unterschiedlichen Unternehmenskulturen, die Aufbauorganisationen und die Geschwindigkeiten massiv unterschätzt“, sagt Fürstaller.

Als ob das nicht schon genug Probleme wären, funktionierte auch noch die IT nicht. Jede Sendung muss mehrmals gescannt werden, ÖBB und Quehenberger haben zwar eine ähnliche IT, doch die Komplexität bei der Übernahme der Daten in beide Systeme dürfte man unterschätzt haben. „Das war wie eine Operation am offenen Herzen“, erinnern sich Beteiligte. Man brauchte zusätzliche Mitarbeiter und noch mehr Fahrzeuge.