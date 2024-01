Zwei Drittel erwarten, dass das Thema Künstliche Intelligenz (KI) ihre Unternehmenswerte in den nächsten drei Jahren maßgeblich verändern wird.

"Global CEO Survey" von PwC identifiziert Hindernisse für Firmenchefs

Und die Firmenlenker geben sich zumindest teilweise grün. Drei von zehn CEOs merkten an, dass sie für klimafreundliche Investitionen niedrigere Renditen akzeptieren würden, so das Ergebnis der 27. jährlichen "Global CEO Survey" von PwC, bei der 4.702 CEOs in 105 Ländern, darunter 36 in Österreich, befragt wurden.