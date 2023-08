PwC: E-Autos in Österreich im Massenmarkt angekommen

Elektroautos haben in Österreich mit einem Marktanteil von 18 Prozent die Schwelle zum Massenmarkt durchbrochen, so die Einschätzung des internationalen Beratungskonzerns PwC. Global betrachtet liege der Anteil bei 13 Prozent, die drei größten europäischen Märkte stünden an der Schwelle zum Massenmarkt. Zu beobachten sei derzeit eine Preisschlacht bei rein elektrischen Fahrzeugen bei gleichzeitig etwas weniger Käuferinteresse.

Norwegen: 83 Prozent E-Autos

Frankreich, Deutschland und das Vereinigte Königreich als größte europäische Absatzmärkte würden derzeit einen Marktanteil bei den E-Autos von rund 16 Prozent aufweisen. Interessant ist ein Blick nach Norwegen, wo der Anteil an Elektroautos bei 83 Prozent liegt: Hier lagen die Wachstumsraten zuletzt nur bei zwei Prozent, was laut PwC auf einen gesättigten Markt hindeutet.