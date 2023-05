Neue Förderung für E-Firmenautos gefordert

„Leider werden diese Förderungen immer nur für ein Jahr abgeschlossen, was nicht zur Planungssicherheit beiträgt“ sagt Kerle. „Um die Transformation voranzutreiben, ist es unerlässlich, massive Verbesserungen beim Ausbau der Ladeinfrastruktur und bei der Transparenz der Abrechnungssysteme vorzunehmen.“ Hier sei die Politik gefordert. „Unser Problem ist, dass wir den privaten Kunden mit der E-Mobilität noch nicht erreichen. Wenn sie heute zu einer öffentlichen Ladestation fahren, wissen sie nicht, was sie am Ende zahlen. Bei manchen sind die Strompreise sehr hoch“, sagt Kerle. „Wenn ein Privatkunde nicht zu Hause oder in der Firma laden kann, würde ich ihm derzeit ein E-Auto nicht empfehlen.“ Am Ende soll heuer der Marktanteil der E-Autos bei 17 bis 18 Prozent liegen, 2022 waren es noch 15 Prozent.

Indes rechnen die Automobilimporteure, dass heuer etwa 235.000 bis 240.000 Autos neu zugelassen werden. Das wird ein Plus von 19 Prozent zum Vergleich 2022 sein. Kerle: „Wir sind noch weit hinter dem Vorkrisenniveau, wo wir 340.000 Neuzulassungen hatten.“