Putin warnt vor Schürfen von Kryptowährungen wegen Stromverbrauch

Der russische Machthaber Wladimir Putin hat angesichts des hohen Stromverbrauchs vor dem Schürfen von Kryptowährungen in seinem Land gewarnt. Derzeit würden "fast 1,5 Prozent des gesamten Stromverbrauchs" auf das Konto des sogenannten Krypto-Minings gehen, sagte Putin in einem im Fernsehen übertragenen Treffen mit Regierungsvertretern am Mittwoch. Diese Zahl "wächst weiter" mahnte der Präsident.